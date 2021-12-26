Kağıthane'deki hırsızlık çetesi market soydu

Çalıntı minibüsle iş yerini soymaya gelen 6 hırsızdan 4'ü polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Market sahibi ise 50 bin lira zarara uğradığını belirtti.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yaşanan olayda İlhan Kuru’ya ait elektrikçi dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, akşam saatlerinde caddede gezerek keşif yaptı.

CAMI PARÇALAYIP, MARKETİ SOYDULAR

Sabaha karşı caddenin boş olduğu bir anı kollayan 2’si kadın 6 hırsız, iş yerinin önüne gelerek kapının kilidini kırmaya çalıştı.

Camı içeriye doğru yatırarak parçalayan hırsızlar, iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLAR, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde iş yerine gelen İlhan Kuru, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4’ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

"5 DAKİKA İÇERİSİNDE 50 BİN ZARARA UĞRATTILAR"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi İlhan Kuru, "Gece 05.15 sıralarında alarm şirketinden aradılar. Telefonum çaldı ve kameradan kontrol ettiğimde baktım ki içeri giriyorlardı. Direkt alarm şirketini uyarıp hırsızlık olduğunu polis göndermelerini söyledim. Sonra kendim de polisi aradım ve 5’i çeyrek geçiyordu ben dükkana geldiğimde olay bitmişti. Yaklaşık 6 kişiler, kepenkte koruma olduğu için girememişler ve camı alttan levye gibi şeylerle gerdirip devirerek girmişler. Sonra orada bulunan makara kablolarımızı alıp götürmüşler. Ortalama 50 bin lira civarı zararımız var. Ortalama 5-6 dakika içerisinde olay gerçekleşmiş. Bizimle beraber 3 yeri daha soymuşlar zaten, muhtemelen bir çete bunlar. Şu anda 4 tanesi yakalanmış. Bu zaten bizim ikinci üçüncü soyuluşumuz, arada bir geliyorlar" dedi.