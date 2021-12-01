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- Kağıthane’deki lodosta çatı aracın üzerine düştü
Kağıthane’deki lodosta çatı aracın üzerine düştü
- İHA
- 01.12.2021 - 12:53
- Güncelleme : 01.12.2021 - 13:02
İstanbul Kağıthane’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Megakent'te önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu; ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi.
BİNANIN ÇATISI UÇTU
Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde ise bir binanın da çatısı, şiddetli lodos nedeniyle uçtu.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.’ye ait otomobilin üstüne düştü.
Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kazanın yaşandığı görüntüler kamerada.
Kağıthane’deki lodosta çatı aracın üzerine düştü
BÖLGEDE ÖNLEMLER ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.