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    Kağıthane’deki lodosta çatı aracın üzerine düştü

    Lodosun etkisiyle bir binanın çatısı, otomobilin üzerine düştü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:02
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    Kağıthane’deki lodosta çatı aracın üzerine düştü

    İstanbul Kağıthane’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

    Megakent'te önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu; ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi.

    BİNANIN ÇATISI UÇTU

    Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde ise bir binanın da çatısı, şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.’ye ait otomobilin üstüne düştü.

    Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

    Kazanın yaşandığı görüntüler kamerada.

    Kağıthane’deki lodosta çatı aracın üzerine düştü

    BÖLGEDE ÖNLEMLER ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı.

    Polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.

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