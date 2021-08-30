Kağıthane'deki motosiklet hırsızları, kameraya yansıdı

Motosikletle bir mahalleye giren iki hırsızdan biri, gözlerine kestirdikleri diğer motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Kamera kayıtlarından tespit edilen şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'deki Çağlayan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir site girişinde 25 Ağustos çarşamba gecesi iki motosikletle sokağa giren kapüşonlu iki hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı.

Bir süre motosikletin kilidini kırmaya çalışan şüpheliler, kilidi kıramayınca dışarıda gözcülük yapan arkadaşlarından yardım istedi.

Üç kişi motosikletin kilidini kırdı. İki şüpheli çaldıkları motosikleti iterek yola çıkardı.

ÇALDIKLARI MOTORU ARKADAŞLARINA VERDİLER

Hırsızlardan biri çaldıkları motorla diğeri de geldikleri motorlara atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“MOTOSİKLETİ ÇALMAK İÇİN 13 DAKİKA UĞRAŞIYOR"

Yaklaşık 70 bin lira değerindeki motosikleti çalınan Tamer Güleryüz, “Çarşamba gecesi motorum burada duruyordu. Önce bir kişi geliyor. Direksiyon kilidini kırmaya çalışıyor. Kıramıyor. Sonra telefonla görüşme yapıyor. Arkadaşları geliyor. 13 dakika uğraştıktan sonra direksiyon kilidini kırarak motoru kapıdan çıkarıyorlar. İki motorla gelenler benim motoru aldıktan sonra üç motorla gidiyorlar. Biz çevreden kamera kayıtlarını aldık. Yetkililere ilettik. Yetkililer arayacağız, ilgileneceğiz dediler ama bu konuyla alakalı yasalar ve denetleme çok sıkıntılı, eksik". dedi.

"BİZ 6-7 GÜNDE 10-15 MOTOSİKLET ÇALINDIĞINA TANIK OLDUK"

Tamer Güleryüz, “Biz şu an sosyal medyadan diğer çalıntı motorlara ve ilanlara bakıyoruz. Bir şey çıkarabilir miyiz diye onlarla irtibata geçmeye çalışıyoruz. Geçen hafta yine motosiklet çalındı. Burada bulunuyor. Ama şüpheli denetimli serbestlik ile salınıyor. Bunun cezaları yok. Cezalar yetersiz. Hırsızlar bu motorları iki şekilde çalıyorlar. Bir çaldıktan sonra sahibine para karşılığı satıyorlar. İkinci olarak da sanayide parçalatıp yedek parça olarak satıyorlar. Burada yapılması gereken sanayideki tamircilerin denetlenmesi. Hırsızların motorlara yönelmesinin nedeni de yedek parça fiyatlarındaki yüksek artışlar. Bir de cezaların yetersizliği. Hırsızlar için kolay yol. Parayı ceplerine indiriyorlar. Mağdurlar hariç herkes mutlu oluyor. Biz 6-7 gün içinde bu bölgede 10-15 tane motorun çalındığına tanık olduk. Mağdurlar olarak hepimiz birbirimizle irtibat halindeyiz. Bölgelerde sabah akşam 7-24 çıkıp arama yapıyoruz. Kendi yöntemlerimizle motorlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Son 6-7 gün içinde çalınan motorların tutarı da yaklaşık 1 milyon lira oldu. Artık yetkililerin de bununla ilgili bir şey yapmasını düşünüyorum. Bu kadar basit olmamalı." diye konuştu.

“ÇOK FAZLA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLUYOR"

Serhan Kürkçüoğlu, “Benim motorum da 27 Ağustos'ta çalındı. Evimin önüne motorumu zincirlemiş olmama rağmen 15 saniye içinde iki tane zinciri kırılarak çalındı. Güvenlik kamera kayıtlarına ulaşamadık. Esnafın çok destek olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla vaka yaşanıyor. Onlar da artık ne diyeceklerini ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Bir esnaftan aldığımız görüntüde de diğer arkadaşın motorunu çalan aynı kişiler olduğunu görüyoruz. Yine beyaz kapüşonlu bir arkadaş. Özellikle son 10 gün içinde çok fazla. Çalınma sayısı günde altı motora kadar çıktı. Bunlarla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

“KENDİMİZ GRUPLAR KURDUK"

Motosikletlerini bulmak için kendilerinin gruplar kurarak arama yaptıklarını söyleyen Kürkçüoğlu, “Biz motor çalınır çalınmaz hemen şikayetçi olduk. Tutanak tutuldu. Bize kamera görüntülerine ulaşılacağı söylendi ama ne yazık ki o kadar fazla vaka oluyor ki bu işler biraz gecikmeli oluyor. Gecikmeli olduğu için biz artık kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gruplar kurduk. Bu gruplarla bölge bölge motorumuzu arıyoruz." dedi.





































