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    Kağıthane'deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı

    Ciple gelen maskeli 4 gaspçının otomatik silahla girdikleri kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtığı o anlara ait yeni görüntüler tespit edildi.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:41
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    Kağıthane'deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı

    Kağıthane Nurtepe’de dün saat 12.30 sıralarında turuncu renkli bir ciple gelen kar maskeli 4 soyguncu otomatik silahla kuyumcuya gitmişti.

    Şahıslar 53 yaşındaki Reşit Baydar’ı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı.

    Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı.

    YOLU KESİP SİLAHI MİNİBÜSE DOĞRULTTU

    Yaşanan o anlar ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gaspçılardan biri yolu keserek elinde tabancayı minibüse doğrultuyor.

    Minibüsteki yolcular ise panikle olanı biteni izliyor. Kuyumcudaki soyguncuların ise içeride camları kırdığı duyuluyor. Turuncu renkli bir cipe binen soyguncuların kaçtığı, motosikletlinin ise arkadan onu kovaladığı görülüyor.

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #1

    HEM ÇALINTI CİP HEM DE İKİZ PLAKA KULLANILDI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3’ünde ise tabanca olduğunu tespit etti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan 34 DM 158 plakasının ikiz olduğu ortaya çıktı.

    Kağıthane'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Devam eden çalışmalarda ise asıl plakasının 34 DHA 789 olduğu ve Arzu A.’ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy’de çalındığı tespit edildi. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde buldu. Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #2

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #3

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #4

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #5

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #6

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #7

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #8

    Kağıthane deki silahlı kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı #9


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