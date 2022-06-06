Kağıthane'deki sünnet eğlencesinde havaya ateş açtılar

Sünnet eğlencesinde tabancayla havaya ateş açan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki sitenin önünde sünnet eğlencesi düzenlendi.

Eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde dans edip meşale yaktı.Gruptaki 3 kişi ise tabanca ile defalarca havaya ateş etti.

Havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine göre; konunun üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli şüphelileri yakalarken, 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Serbest bırakıldılar

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakıldı.









