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    Kağıthane'deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Eşiyle tartışarak kardeşinin yanına gelen 32 yaşındaki kadın, Arabistan'daki annesine gün pencereden düşerek can verdi. Maktulün 3 aylık hamile olduğu belirlenirken, kardeşi tutuklandı.
    • 14.08.2022 - 11:09
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    Kağıthane'deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Kağıthane'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, 4 Ağustos günü korkunç bir olay yaşandı.

    Mersin’de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı.

    Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi (29) arayarak kendisini Mersin’den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi.

    Arabistan'a gitmek istedi

    Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

    Uçağına saatler kala pencereden aşağı düştü

    Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü.

    Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olay anında can verdi

    Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kağıthane deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı #1

    Kardeşi gözaltında

    Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin’de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin’e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söyledi.

    "Çocuklarım orada kaldı"

    Şakir D., ablasının sürekli “Çocuklarım orada kaldı” diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığı yönünde ifade verdi.

    Komşu ifadesine başvuruldu

    Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı.

    Olayla ilgili ifade veren bir komşu, kadının düştüğü sırada camda bir adam gördüğünü ve adamın olayın ardından camı ve perdeyi kapattığını söyledi.

    Şüpheli kardeş cezaevinde

    Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kadının hamile olduğu belirlendi

    Bir diğer yandan olayda hayatını kaybeden genç kadının 3 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

    Kağıthane deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı #2

    Kağıthane deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı #3


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