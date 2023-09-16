Kağıthane'deki trafik tartışmasında bıçakla yaralandı Trafikte başlayan kavgada sürücülerden biri diğerine bıçak çekti. Bir sürücünün kolundan hafif yaralandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

İstanbul trafiği her geçen gün bir başka krize neden oluyor.

Kağıthane O2 Otoyolu Edirne yönünde trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Bir süre devam eden tartışmanın ardından sürücülerden biri, araçtan inerek, otomobilin içerisindeki diğer sürücünün yanına gitti.

Bıçağı elinden alırken yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri, diğerine bıçak çekti. Bıçağı sürücünün elinden almaya çalışan diğer sürücü kolundan hafif yaralandı.

Yaşananları trafikteki diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, bir kişinin seyir halindeki aracın camından asılıp içerdeki sürücüyle kavga ettiği görülüyor.

"Beni cama sıkıştırdı, bıçağı zor aldım elinden"

Bir süre sonra taraflardan biri elinde bıçakla, kolu yaralı yardım istiyor.

Yaralı sürücünün, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen başka bir sürücüye 'plakasını alır mısınız, beni cama sıkıştırdı, bıçağı zor aldım elinden' dediği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)