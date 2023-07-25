Kahramanmaraş 14 saat boyunca alev alev yandı

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta bu kez yangın paniği yaşandı.
Dün öğle saatlerinde kentten alevler yükseldi.
Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kabasakal Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edildi
100’ün üzerinde yangın söndürme işçisinin yerden müdahale ettiği alevlere havadan da yangın söndürme helikopterleri su attı.
Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
14 saatin ardından söndürüldü
Milli Savunma Bakanlığı’nın da 2 askeri helikopter görevlendirdiği yangın, 14 saatlik çalışmayla bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.
100 hektarlık alan zarar gördü
Yangında, 50’si orman, 50’si tarım arazisi olmak üzere toplam 100 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi devam ediyor.