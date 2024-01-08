Kahramanmaraş depreminde kayboldu... Genç polisten haber yok 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde eniştesi polis memuru Mustafa İlhan'ı arayan yeğeni, yardım istedi. Genç polisten haber alamadıklarını söyleyen yeğeni, "Eşini ve çocuğunu çıkartıp defnettik. Eniştemizden o gün bu gündür hala iz yok" dedi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı sarılmaya devam ediliyor...

Yeniden inşa süreci başlarken depremzedeler ise evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Ancak bir yandan kayıpları arama çalışmaları var...

Bunlardan birisi de Mustafa İlhan.

Genç polis memuru deprem bu yana kayıp, eşi ve çocuğu ise yıkılan binanın altında can verdi.

11 aydır tek bir iz bile yok

Polis memuru Mustafa İlhan, ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4’üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 11 aydır haber alınamıyor.

"Eşi ve çocuğunu defnettik"

Polis memuru eniştesinin 11 aydır bulunamadığını söyleyen yeğeni Mustafa Deveci, “Biz deprem sonrası üçüncü günü geldik bu alana uğraştık, çabaladık, eşini ve çocuğunu çıkartıp defnettik.

Eniştemizden o gün bu gündür hala iz yok. Her yere başvurduk, DNA örnekleri verdik.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)