Kahramanmaraş depreminden sarsan görüntü! Minibüste yakalandılar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta saat 13:25 sularında meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler, herkesin canını yaktı.

Asrın Felaketi olarak geçen depremin üzerinden geçen uzun sürenin ardından ise yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Ancak depremden kalan bazı detaylar, aylar sonra bile ortaya çıkıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde hafif şekilde yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra hastanede başka yaralılara yer açılması ve için Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı şehir içi minibüsüne alınarak serumlarının bitmesi beklenilen 2 hasta ve beraberindeki yaşı küçük çocuk, 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı.

Depremzedelerin korku dolu anları

6 Şubat tarihinde saat 13.25 sularında 7.6 şiddetindeki depremi minibüste yaşayan depremzedelerin korku dolu anları araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüsün arka koltuğunda uzanan bir depremzede ilk depremdeki aldığı yaralarından dolayı yerinden kıpırdayamazken tekerlekli sandalyede oturan depremzede ile koltukta oturan çocuğun Allah’a yalvararak kelime-i şehadet getirmesi ve o korku dolu anları kameralar tarafından saniye saniye kayda geçti. Minibüsün sağa sola sallanma anları depremin şiddetini ise gözler önüne serdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)