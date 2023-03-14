Kahramanmaraş merkezli depremin yeni görüntüleri İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 ay geçti.

11 ili vuran deprem, 48 bini aşkın vatandaşımızın canına mal oldu.

Depreme ait yeni görüntüler

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.

O anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.