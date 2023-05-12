Kahramanmaraş merkezli depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı: 250 bin TL vurgun Depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırarak 250 bin TL vurgun yapan dolandırıcılar, yakalandı.

İHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek oldu.

Afetin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar gece gündüz yardım için koşturdu.

Bir diğer yandan bu durumu fırsat bilen bazı kesimler depremzede vatandaşları dolandırmak için çeşitli oyunlar yaptı.

Bunun başında ise karavan ve konteyner dolandırıcılığı geldi.

21 kişi dolandırıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri fırsata çeviren 24 şüpheli, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırdı.

İnternet sitelerine ucuz fiyattan sahte konteyner ve karavan ilanı koyan şüpheliler, şikayet üzerine baltayı taşa vurdu.

Operasyon düzenlendi

Para yollamalarına rağmen siparişlerin alamayan müşteriler, soluğu emniyette aldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışması üzerine belirlenen şüphelilere yönelik 9 Mayıs tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 kişi gözaltına alındı

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 62 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ilanlara inanan kişileri 250 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.