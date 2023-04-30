Kahramanmaraş'a gönüllü gitti, hayatının aşkını buldu Depremlerin merkezine AFAD gönüllüsü olarak yardıma giden Batuhan Akbaş, sahra çadırında tanıştığı depremzede Sevilay Şahin ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

DHA

Isparta'da kombi bakım onarım teknisyenliği yapan Batuhan Akbaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci gününde AFAD gönüllüsü olarak Pazarcık ilçesine gitti.

Akbaş, Atatürk Parkı'nda kurulan sahra çadırında doktorlara yardım etmek için görevlendirildi.

Sahra çadırında ilgilendi

Akbaş, depremin 4'üncü gününde rahatsızlığı nedeniyle sahra çadırına getirilen Sevilay Şahin'in tedavisi ile yakından ilgilendi. Şahin, 1 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Deprem bölgesindeki görevinin 8'inci gününden sonra Isparta'ya dönen Akbaş ile Şahin, görüşmeyi sürdürdü.

Ailesiyle istemeye gitti

Bir süre sonra ikili, birbirine aşık oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Akbaş, ailesiyle Pazarcık'a gidip, Şahin'i istedi. Nişan merasimi de Şahin'in hafif hasar gören evinde yapıldı.

"Babam numarasını istemişti"

Depremden sonra evlerinin iç bölümünde hafif hasar oluştuğunu ve bir köye sığındıklarını belirten Sevilay Şahin, şunları söyledi:

Köyde otururken aniden baş dönmesi ile rahatsızlığım başladı. Ailem beni ilçedeki sahra çadırına götürdü. Burada tedavim sürerken; Batuhan benimle yakından ilgilendi. Taburcu olduğum sırada babam Batuhan'ın numarasını istemişti. Önce babamın telefonundan görüşmeye devam ettik. Batuhan sürekli beni soruyormuş, sonra kendi telefonumdan görüşmemiz sürdü.

"Babasına Sevilay'ı soruyordum"

Batuhan Akbaş da Pazarcık'taki görevinin 8'inci gününde Isparta'ya döndüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: