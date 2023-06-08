Kahramanmaraş'daki depremzede çocuklara moral etkinliği Depremin ardından aylar geçerken, depremzede çocuklar unutulmadı. Minikler için moral etkinliği düzenlendi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor.

Onikişubat Belediyesi, çocukları merkez alan etkinlikleriyle takdir topluyor.

Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenen moral etkinliği çerçevesinde 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yapıldı.

Birçok akıl oyunuyla ilk defa tanışma fırsatı bulan minikler, meraklı gözlerle öğreticilerin gösterdiklerini icra etmeye çalıştı.

Hediyeler verildi

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından Onikişubat Belediyesi’nin çocuklara özel olarak temin ettiği eğitici ve öğretici, boyama ile hikaye kitapları depremzede çocuklara verildi.

Çocuklarımız gülsün ve mutlu olsun dedik"

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklerin devam edeceği bilgisi verilirken, şu cümleler kullanıldı;