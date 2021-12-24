'Türkiye'ye tatile gidiyorum' deyip evinden çıktıktan sonra en son Mersin'de görülen ve kendisinden haber alınamayan gencin babası, oğlunun öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Kahramanmaraşlı Bozdoğan Ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya'ya yerleşti. Kadir (61) ve Elif Bozdoğan'ın (58) 3 çocuğu dünyaya geldi.

Gurbette işçi olarak çalışan baba Bozdoğan, çocuklarını okutup büyüttü. Çocukları, Avusturya'da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu.

AİLESİNE TÜRKİYE'YE GİDİYORUM DEYİP EVDEN AYRILDI

Ancak 3 çocuğunun en küçüğü olan ve fırıncılık yapan Hacı Bayram Bozdoğan (25), Eylül 2018'de "Türkiye'ye tatile gidiyorum." diyerek evden çıktı.

Bozdoğan, bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine "Ben Almanya'ya çalışmaya gidiyorum." dedi. Bozdoğan'dan bu tarihten sonra haber alınamadı.

Kahramanmaraşlı aile 4 yıldır kayıp oğlunu arıyor ViDEO

OĞLUNDAN HABER ALAMAYINCA İSTANBUL'DA KAYIP İLANI VERDİ

Oğlunun nerede olduğunu bulmaya çalışan baba Bozdoğan, oğlunun Almanya'ya hiç gitmediğini belirledi. Bozdoğan, oğlunun Türkiye'ye tatile gittiğini bildiği için burada araştırma yapmaya başladı.

Bozdoğan'ın anne ve babası, oğullarının bir gün kendilerini aramasını bekledi ancak bir türlü o telefon çalmayınca bir süre sonra İstanbul’a gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

4 YILDIR OĞLUNU ARIYOR

Bozdoğan Ailesi, daha sonra çocuklarının 29 Ocak 2019 tarihinde en son görüldüğü Mersin'e gelerek oğullarını burada aramaya başladı.

Hacı Bayram Bozdoğan’ın çalıştığı yeri bulan aile, buradan da olumsuz haber alınca hayalleri bir kez daha yıkıldı.

4 yıldır 81 ilde polisle birlikte çocuklarını arayan Bozdoğan Ailesi, Hacı Bayram Bozdoğan’dan bir türlü haber alamadı.

"YETKİLİLERDEN İSTEĞİM ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASIDIR"

Baba Kadir Bozdoğan, gurbette çalıştığı için Türkiye’ye çok gelemediğini, geldiği zaman da tatilini 4 yıldır bulunamayan oğlunu aramakla geçirdiğini belirterek, "Benim yetkililerden tek isteğim oğlumun ölü ya da diri bulunmasıdır. Ben oğlumun hayatından endişe ediyorum. Çünkü kaybolduğunda üzerinde 7 bin euro para varmış. Bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum." dedi.

"OĞLUM YAŞASA MUTLAKA İZİ OLURDU"

Bozdoğan, 4 yıldır sadece acı çektiklerini hiçbir ilerleme olmadığını söyleyerek, "4 yılda sanki 20 yaş almış gibi olduk. Hem annesi hem de ben çok acı içindeyiz. Oğlum yaşasa mutlaka bir izi olurdu. Bu nedenle çok endişeliyim. Ne olur bize yardım etsinler oğlum bulunsun." diye konuştu.