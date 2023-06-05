Kahramanmaraşlı depremzede, 170 bin lira dolandırıldı

Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş’ta fabrika işçisi 3 çocuk babası depremzede Mustafa Özpınar’ın evi, afetin hemen ardından soyuldu.
Ekonomik olarak zor süreçten geçen Özpınar, internetten kendisi ile irtibata geçen kişilere kanıp, banka hesabından kredi çekti ve karşı tarafa yatırdı.
"Hanım beni kabul etmiyor"
Dolandırılan Özpınar, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Bir ayakkabı markası üzerinden sipariş tanımlama vardı. Güven sağladılar, bir şekilde bizi dolandırdılar. Kredi çekip karşı tarafa yatırdık ondan dolayı mağdur olduk. Komisyonu ile beraber toplam 290 bin lira karşı taraftan kazanacaktık. Çektiğim kredinin aylık ödemesi 25 bin lira. Asgari ücretli çalışan olduğumuz için ödeyemeyeceğiz. Deprem bölgesindeyiz ekonomik durum yok evimiz gitti, biz evde kalmazken hırsızlar boşalttı üstüne bir de dolandırıldık. Çok zor durumdayız. Evde 3 çocuğum var hanım bu durumu ve beni kabul etmiyor şu anda.
Yardım istedi
İlgililerin kendisine yardımcı olmasını isteyen Özpınar, “Karakola gittim evrakları istediler, mesajlaştığımız yazışmaların çıktısını alıp teslim ettik. Beni İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği’ne yönlendirdiler. İnşallah süreç oradan devam edecek.” ifadelerini kullandı.