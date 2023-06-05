Kahramanmaraşlı depremzede, 170 bin lira dolandırıldı

İHA

Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş’ta fabrika işçisi 3 çocuk babası depremzede Mustafa Özpınar’ın evi, afetin hemen ardından soyuldu.

Ekonomik olarak zor süreçten geçen Özpınar, internetten kendisi ile irtibata geçen kişilere kanıp, banka hesabından kredi çekti ve karşı tarafa yatırdı.

Dolandırılan Özpınar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bir ayakkabı markası üzerinden sipariş tanımlama vardı. Güven sağladılar, bir şekilde bizi dolandırdılar. Kredi çekip karşı tarafa yatırdık ondan dolayı mağdur olduk. Komisyonu ile beraber toplam 290 bin lira karşı taraftan kazanacaktık. Çektiğim kredinin aylık ödemesi 25 bin lira. Asgari ücretli çalışan olduğumuz için ödeyemeyeceğiz. Deprem bölgesindeyiz ekonomik durum yok evimiz gitti, biz evde kalmazken hırsızlar boşalttı üstüne bir de dolandırıldık. Çok zor durumdayız. Evde 3 çocuğum var hanım bu durumu ve beni kabul etmiyor şu anda.