Kahramanmaraşlı depremzede oy için tedavisini yarıda bıraktı Asrın felaketinde eşi, oğlu ve gelinini kaybettiği depremde 120'nci saatte enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ile kolu ampute edilen Mevlüt Nedirli, seçimlerde oy kullanabilmek için depremin merkezine geldi.

DHA

Kahramanmaraş'ta yaşayan 68 yaşındaki Mevlüt Nedirli, 6 Şubat’taki ilk depreme Hayrullah Mahallesi’ndeki 7 katlı Birgül Apartmanı'nın 5'inci katındaki evinde yakalandı.

Enkaz altında kalan Mevlüt Nedirli 120'nci saatte kurtarılırken, eşi Ayşe, oğlu Savaş Muhammet ve gelini Buse Nedirli ise hayatını kaybetti.

Hastaneye götürülen Nedirli'nin sağ kolu ile bacağı ampute edildikten sonra ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorlardan izin istedi

Burada tedavisi devam eden Mevlüt Nedirli, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için memleketi Kahramanmaraş'a gitmek istediğini belirterek doktorlardan izin istedi.

İlk başta olumsuz yanıt veren doktorlar, "Hastanede izin olmaz, çıkışını yapalım, oyunu kullandıktan sonra gel, tekrar yatışını yapıp tedavine devam ederiz." diyerek Nedirli'nin gitmesine izin verdi.

Oğlunun refakatinde uçakla Kahramanmaraş'a gelen Mevlüt Nedirli'yi, havaalanında yeğeni karşıladı.

"Allah rızası için namaz kıldım"

Deprem anını unutamadığını belirten Nedirli, lavaboya gitmek için uyandığını, ardından ilk depreme yakalandığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bir anda dolaplar çarpıştı, sonra duvarlar birbirine girmeye başladı. O anda kanepede oturuyordum, yukarı baktığımda tavan çökmeye başladı. Telefon almak için kalktığımda üst taraftaki sütun ve salonun tablası üzerime düştü. Sağ tarafım göçük altında, teyemmüm abdesti alıp Allah rızası için namaz kıldım. 4'üncü gün dua ettim 'Allah'ım beni kurtarırsan sen kurtarırsın, bana mucize ver, kurtar' dedim. Araç seslerini duyuyorum, çağırıyorum, bağırıyorum kimse duyan yok. Son gün çocuklarımdan bir tanesi çekici alıp sütuna öfkeyle vurmuş ama beni orada ölü olarak biliyorlarmış. Sütunun köşesine vurunca sıvalar düştü, bana ışık ve soğuk hava geldi, o an sevindim. O ana kadar havayı hiç görmemiştim, o anda bağırdım 'Allah rızası için kurtarın beni' diye. Daha sonra hiltilerle betonları kırıp beni çıkardılar ve ambulansla tıp fakültesine götürdüler. Sağ kolumu ve ayağımı kestikten sonra beni Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.

"Vazifemi yerine getirmek istiyorum"

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve 14 Mayıs seçimleri için tedaviye 3 gün ara verdiğini belirten Mevlüt Nedirli, herkesi pazar günü sandığa davet ederek, şu ifadeleri kullandı: