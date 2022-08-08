Kahramanmaraş'ta 117 kilogram esrar ele geçirildi

‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ kapsamında durdurulan şüpheli araçtan 117 kilogram esrar çıktı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında bir nakliye aracını takibe aldı.

Şüpheli araç, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durduruldu.

Araç sürücüsü, gözaltına alındı

AA’nın haberine göre; dedektör köpek Alfi’nin de yardımıyla, 117 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.