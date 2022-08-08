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Kahramanmaraş'ta 117 kilogram esrar ele geçirildi
‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ kapsamında durdurulan şüpheli araçtan 117 kilogram esrar çıktı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 08.08.2022 - 16:38
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında bir nakliye aracını takibe aldı.
Şüpheli araç, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durduruldu.
Araç sürücüsü, gözaltına alındı
AA’nın haberine göre; dedektör köpek Alfi’nin de yardımıyla, 117 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.