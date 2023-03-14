Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi sağ çıktı Dulkadiroğlu ilçesindeki Ceylan Apartmanı, depremin etkisiyle yerle bir olurken, apartmanda oturan 120 kişiden 6'sı kurtuldu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde her katta 4 dairenin bulunduğu 7 katlı Ceylan Apartmanı da yerle bir oldu.

120 kişinin yaşadığı belirtilen apartmandan 6 kişi, sağ kurtuldu.

Yaşam üçgeniyle hayatta kaldılar

Binanın en üst katında çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden Aysel Parmaksız, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu.

Menderes Parkı'nda yeğeni ve 3 çocuğu ile çadırda kalan Parmaksız, kendileri ile birlikte oturdukları binadan sadece 2 komşusunun sağ çıktığını belirtti.

8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını belirten Aysel Parmaksız, Elbistan merkezli ikinci depreme hastanede yakalandığını söyledi.

Hastane tavanındaki lambaların sarsıntı sırasında düşmeye başladığını ifade eden Parmaksız, korunmak için battaniyeyi yüzünü kapattığını söyledi.

"Beni, üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı"

Parmaksız, şu ifadelerle devam etti;