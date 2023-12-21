Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk, babasının başına baltayla vurarak öldürdü Andırın ilçesinde 14 yaşındaki H.B., 58 yaşındaki babası Ahmet Bakacak'ı başına baltayla vurarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı çocuk tutuklandı.

DHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi'nde Ahmet Bakacak, evin alt katındaki ahırda ölü olarak bulundu.

İncelemede, Bakacak'ın başına aldığı darbe ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma başlatan jandarma, Bakacak'ın evindeki yiyecekler ile bir şırıngada zirai ilaç tespit etti.

Ekipler oğlundan şüphelendi

Bunun üzerine aile fertlerinde yoğunlaşan jandarma, Bakacak'ın oğlu H.B.'nin hareketlerinden şüphelendi.

Ekipler, Bakacak ile oğlunun olay saatinde evde yalnız olduğunu belirledi.

Gözaltına alındı

Jandarma, dün sabah H.B.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

"Beni kızgın demir ile dövecekti"

Sorgusunda suçunu itiraf eden H.B., "Babam bana hakaret ve küfretti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de baltayla kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm." dedi.

H.B. tutuklanırken, olayda kullanılan balta evin 400 metre ilerisindeki çöp konteynerinde bulundu.

Tutuklandı

Bakacak'ın cenazesi ise otopsi sonrası Geben Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)