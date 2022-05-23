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    Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki şahıs, mahalle bakkalını öldürdü

    Elbistan ilçesinde bakkal sahibi ile husumet yaşayan genç, tartışma sonucu kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.
    • 23.05.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:20
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    Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki şahıs, mahalle bakkalını öldürdü

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 16 yaşındaki H.Ö. isimli genç, mahalle bakkalı Seyfi Ali Gül (39) ile tartışma yaşadı.

    Aralarında husumet olduğu belirtilen ikilinin alevlenen tartışmasında H.Ö., mahalle bakkalını kurşuna dizdi.

    Peş peşe ateşlenen kurşunların isabet ettiği Gül, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Mahalle bakkalı yaşamını yitirdi

    Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müdahale edilen Gül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş ta 16 yaşındaki şahıs, mahalle bakkalını öldürdü #1

    Saldırgan gözaltında

    Gül’ün cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna konuldu.
    Olayın şüphelisi H.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Jandarma ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta 16 yaşındaki şahıs, mahalle bakkalını öldürdü #2


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