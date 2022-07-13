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    Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı

    Kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran 3 kişi çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 13.07.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 09:26
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    Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı

    Kahramanmaraş’ın Mağaralı Mahallesi'nde alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi akşam saatlerinde çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi.

    Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı.

    Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı.

    Linçten de polis kurtardı

    Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

    Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

    İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.

    Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı VİDEO

    3’ünün de suç dosyası kabarık

    DHA’nın haberine göre olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

    Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Kahramanmaraş ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı #1

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    Kahramanmaraş ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı #6


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