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- Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı
Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı
- 13.07.2022 - 09:00
- Güncelleme : 13.07.2022 - 09:26
Kahramanmaraş’ın Mağaralı Mahallesi'nde alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi akşam saatlerinde çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi.
Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı.
Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı.
Linçten de polis kurtardı
Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.
İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.
Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı VİDEO
3’ünün de suç dosyası kabarık
DHA’nın haberine göre olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.