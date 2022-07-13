Kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran 3 kişi çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Mağaralı Mahallesi'nde alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi akşam saatlerinde çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi.

Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı.

Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı.

Linçten de polis kurtardı

Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.

Kahramanmaraş'ta 3 alkollü saldırganı linçten polis kurtardı VİDEO



3’ünün de suç dosyası kabarık

DHA’nın haberine göre olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.