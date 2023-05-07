Kahramanmaraş'ta 3 kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı Bölgedeki bir marketten alışveriş yapan 3 kadın, tanımadıkları bir erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir markete giden 3 kadın, dışarıdaki manav bölümünde alışveriş yapmaya başladı. Bu sırada yanlarına tanımadıkları bir adam geldi. Kadınları darbetti Ardından kadınlardan birine tokat adan şahıs, kendisine tepki gösteren diğer 2 kadını da vurmaya başladı. Olaya tanık olan çevredekiler kadınlara saldıran şüpheliye engel olmaya çalıştı. Gözaltına alındı O anlar marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.