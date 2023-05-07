DHA

Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Kentte bulunan bir markete giden 3 kadın, dışarıdaki manav bölümünde alışveriş yapmaya başladı.

Bu sırada yanlarına tanımadıkları bir adam geldi.

Kadınları darbetti

Ardından kadınlardan birine tokat adan şahıs, kendisine tepki gösteren diğer 2 kadını da vurmaya başladı.

Olaya tanık olan çevredekiler kadınlara saldıran şüpheliye engel olmaya çalıştı.

Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada #2

Gözaltına alındı

O anlar marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Olayın ardından harekete geçen polis, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada #1
Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada #3