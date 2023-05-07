DHA
Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Kentte bulunan bir markete giden 3 kadın, dışarıdaki manav bölümünde alışveriş yapmaya başladı.
Bu sırada yanlarına tanımadıkları bir adam geldi.
Kadınları darbetti
Ardından kadınlardan birine tokat adan şahıs, kendisine tepki gösteren diğer 2 kadını da vurmaya başladı.
Olaya tanık olan çevredekiler kadınlara saldıran şüpheliye engel olmaya çalıştı.
Gözaltına alındı
O anlar marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Olayın ardından harekete geçen polis, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.