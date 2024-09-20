Kahramanmaraş'ta 350 bin liralık döviz ve altın çalan hırsız yakalandı Bir evden 350 bin TL değerindeki altın ve döviz çalan Ş.A., Adıyaman'da yakalandı.

DHA

Kahramanmaraş'ta bir evden 350 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Adıyaman'a geldiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

350 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Alitaşı Mahallesi'nde şüphelinin otomobili durduruldu. Araçta bulunan Ş.A.'nın üzerindeki aramada, 700 dolar, 2 bin 700 euro, 40 sterlin, 410 İsviçre frangı ve bir miktar altın ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Toplamda 350 bin TL değerinde olduğu tespit edilen hırsızlık malzemeleri emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı. Ş.A. ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)