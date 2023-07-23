Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! Vatandaş panik yaşadı Elbistan ilçesinde saat 13.48 sularında 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem nedeniyle panik olan vatandaşlar sokağa çıktı.

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İHA

Kahramanmaraş, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşandı.

11 ili vuran depremin izleri halen silinmeye çalışılıyor.

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Elbistan’da saat 13.48'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlar panik yaşadı

Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe sakinleri panik yaşadı.

6 Şubat’taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede halk sokağa çıktı.