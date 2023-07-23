İHA
Kahramanmaraş, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşandı.
11 ili vuran depremin izleri halen silinmeye çalışılıyor.
Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.
4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Elbistan’da saat 13.48'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Vatandaşlar panik yaşadı
Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe sakinleri panik yaşadı.
6 Şubat’taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede halk sokağa çıktı.