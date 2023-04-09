Kahramanmaraş'ta 40 metre yüksekten düşen güvenlik görevlisi kurtarılamadı Elbistan ilçesindeki 12 katlı apartmanda malzeme indirmek için çatıya çıkan güvenlik görevlisi, yüksekten zemine düşerek can verdi.

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde deprem nedeniyle hasar gören 13 katlı apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, 33 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Yunus Günay, malzeme indirmek için apartmanın çatısına çıktı.

40 metre yüksekten düştü

Bu sırada bastığı tahta, ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Günay, yaklaşık 40 metre yüksekten zemine düştü.

Bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı, Günay’ı apartman girişinde yerde hareketsiz şekilde buldu. Arkadaşının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Günay’ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı öğrenip gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.