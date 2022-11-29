Kahramanmaraş'ta 5 araç birbirine girdi

Aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Mehmet Akif Mahallesi Lütfi Köker Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önünde, işçi servisi, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 yaralı var

AA’nın haberine göre kazada, 15 kişi yaralandı.

Bu arada, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolga Yağan ile SGK İl Müdürü Harun Akbalaban da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kaza anı

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, süratli şekilde kavşağa giren işçi servisinin, önce ticari araca daha sonra da park halindeki araçlara çarparak devrilmesi yer alıyor.

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