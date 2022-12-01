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    Kahramanmaraş'ta 5 çocuklu adama kaçan kızını arıyor

    Dulkadiroğlu'nda bir baba 15 yaşındaki kızının 36 yaşındaki 5 çocuklu bir şahıs tarafından kaçırıldığını iddia ederek bulunmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:22
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    Kahramanmaraş'ta 5 çocuklu adama kaçan kızını arıyor

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Karamanlı köyünde meydana gelen olayda, 9 çocuk babası İsmail Akçam’ın 15 yaşındaki kızı Fatma Akçam, tanıdıkları 36 yaşındaki 5 çocuk babası tarafından kaçırıldı.

    Baba Akçam, kızının kaçırılmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirerek bulunmasını istedi.

    Kızımı kandırıp götürdü

    İHA'ya kızını çok özlediğini belirten İsmail Akçam, "Benim kızım 15 yaşında, kendisi ise 36 yaşında. Benim kızımı kandırdı ve kaçırdı. Çocuğumu arıyoruz ama bulamıyoruz nerede olduğu belli değil. Ben kendisinden davacıyım. Ben çocuğumu almak istiyorum. Yaşayıp yaşamadığından bile endişe ediyorum. Adamın 5 tane çocuğu var bir tanesi de engelli. Kızımı kaçıran adam kaynımın bacanağı oluyor, bize de arada gelip gidiyordu. Geldiğinde kızımı kandırdı ve götürdü. Biz karakola gittik şikayetlerimizi yaptık, bekliyoruz. Annesi hasta kendisini bekliyor. Kızımızı özledik ve gelmesini istiyoruz." dedi.

    Kahramanmaraş ta 5 çocuklu adama kaçan kızını arıyor #1

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