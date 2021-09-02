Kahramanmaraş'ta 87 yaşındaki kişinin 92 bin eurosunu çalanlar yakalandı

Kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslara 92 bin eurosunu veren 87 yaşındaki şahsın şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Dolandırıcılar, Adana ve Antalya'da bulundu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Minehöyük Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki M.Ç.'yi, geçen cuma günü arayan bir kişi, kendisini jandarma olarak tanıttı.

Şüpheli şahıslar, yaptıkları bir operasyonda M.Ç.'nin isminin geçtiğini, şüphelileri yakalamak için elindeki tüm parasını vermesi gerektiğini söyledi

. Telefondaki dolandırıcıya inanan M.Ç., 92 bin euroyu istenilen yere bıraktı.

BİNE YAKIN ARAÇ İNCELENDİ

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Ekipler, M.Ç.'nin parayı bıraktığı bölge ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Olay gününe ait 20 saatlik görüntüde yer alan bine yakın aracı inceleyen ekipler, 92 bin euronun M.B. (25) ve D.K. (28) tarafından alındığını belirledi.

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen şüphelilerden M.B. Adana'da, D.K. ise Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

PARA HENÜZ BULUNAMADI

M.B., getirildiği Türkoğlu'nda, M.K. ise Antalya'da SEGBİS aracılığıyla sorgulandıktan sonra sevk edildikleri adliyelerde tutuklanarak cezaevine konuldu.

Paranın ise henüz bulunamadığı belirtildi.