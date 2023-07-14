Kahramanmaraş'ta 8'inci kattan zemine düşen işçi kurtarılamadı

İHA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Depremde aldığı az hasar nedeniyle dış cephe çalışması yapılan binanın 8’nci katında sıva işiyle uğraşan 62 yaşındaki inşaat işçisi Ali Karadoğu, dengesini kaybetti.
Karadoğu, binanın ara boşluğuna düştü.
Şahsın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karadoğu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.