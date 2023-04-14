Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Aracın içindeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaza yaşandı.

Elmalı Mahallesi’nde meydana gelen kazada iddiaya göre, A.Ş., idaresindeki 46 ABP 299 plakalı otomobilinn direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü bunun sonucunda yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve Y.M.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.