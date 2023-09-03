Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı paniğe neden oldu Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan 9 katlı Hisar Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında ise binanın ön kısmında yer alan köprülü kavşağın içerisinden geçen otomobiller kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

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İHA

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen 9 katlı Hisar Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yıkım esnasında ise çevrede bulunan vatandaşlar, paniğe neden oldu. Toz içerisinde kalmak istemeyen sağa sola kaçışınca, ortaya endişe veren görüntüler çıktı.

Yıkım sonrası binanın hemen ön kısmında yer alan köprülü kavşağın içerisinden geçen otomobiller ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

"5 araç birbirine giriyordu"

Yıkım yapılan binanın karşısında iş yerleri bulunan esnaf Halil Bertizlioğlu, “Kontrolsüz yıkımlar halen devam ediyor. Az önce yapılan yıkım esnasında yolu aşağı kısımdan kapatabilirlerdi, üst taraftan kapatıp arka taraftan trafiği verebilirlerdi.

Biraz önceki yıkım esnasında 5 tane aracımız birbirine giriyordu ve orada çocuklar vardı, onlar toz bulutunun içinden çıktı” dedi.

"Yıkımların daha kontrollü olmasını istiyoruz"

Aynı iş yerinde çalışan Burak Bertizlioğlu ise “Ufak bir panik yaşadık kontrolsüz bir yıkım gerçekleşti burada. Çocuklar hep orada oynuyor. Herhangi bir önlem de alınmadı.

Daha kontrollü bir şekilde olmasını rica ediyoruz, tüm Kahramanmaraş’taki yıkımlar bu şekilde oluyor, çok kontrolsüz yıkımlar halen devam etmekte” diye konuştu.