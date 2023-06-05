Kahramanmaraş'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü
İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iki aile arasında çıktı.

Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı.

Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü

2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan 65 yaşındaki Dursun Tüz ve 37 yaşındaki Tahsin Höçülü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken diğer 7 yaralının tedavileri devam ediyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.