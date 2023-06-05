Kahramanmaraş'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı.

Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı.

Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı.

2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan 65 yaşındaki Dursun Tüz ve 37 yaşındaki Tahsin Höçülü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken diğer 7 yaralının tedavileri devam ediyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.