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    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı

    Uygulama noktasını görünce kaçan sürücü, 3 araca çarptıktan sonra yakalandı. Sürücüye 4 bin 587 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 17.12.2020 - 08:25
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    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan bulvarında, uygulama yapan ekipler, 27 UL 773 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp geri manevra yapan sürücü, bu sırada park halindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobile çarparak ara yoldan kaçmaya başladı.

    EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ

    Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından Barbaros Mahallesi 39. sokakta park halindeki iki araca daha çarptıktan sonra yakalanan 19 yaşındaki sürücü A.K'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

    Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden A.K'ye, "dur" ihtarına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 4 bin 587 lira ceza kesildi.

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan A.K, işlemler için Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı #2

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı #3

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı #4

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