Kahramanmaraş'ta aşı karşıtı öğretim üyesi, koronadan öldü

Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadelede en önemli silah olan aşı uygulamaları toplumun tamamına yayılmaya çalışılıyor.

Virüse karşı bağışıklık oranlarının artırılması yönündeki çalışmaların yanında azımsanmayacak kadar da aşı karşıtı bir kitle oluştu.

Bu kitlenin bazı kanaat önderleri sosyal medyadan etkili olurken, sık sık koronaya yenik düşmeleri de gündeme geliyor.

Bunun son örneği ise Kahramanmaraş'ta gerçekleşti.

AŞI KARŞITIYDI, KORONADAN ÖLDÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvercin, sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.