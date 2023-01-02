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    Kahramanmaraş'ta baba-oğul verecek meselesinde can verdi

    Yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan borç-alacak kavgasında pompalı tüfekle vurulan baba-oğul hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
    • 02.01.2023 - 15:34
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:14
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    Kahramanmaraş'ta baba-oğul verecek meselesinde can verdi

    Kahramanmaraş'ta, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olan yabancı uyruklu grup dehşet saçtı.

    Aralarında husumet olan Suriye uyruklu Ahmet S. ile Alaa Alsaid arasında, tekrardan alacak verecek tartışması çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet S., yanındaki pompalı tüfekle Alaa Alsaid ve oğlu Alaaddin Alsaid ile Hazım Vahit'e ateş edip kaçtı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Alaa Alsaid başından, Alaaddin Alsaid göğsünden ve Hazım Vahit bacağından vuruldu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta baba-oğul verecek meselesinde can verdi #1

    Baba-oğul hayatını kaybetti

    Alaa Alsaid'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Tedaviye alınan Alaaddin Alsaid, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kahramanmaraş ta baba-oğul verecek meselesinde can verdi #2

    Yakınları kriz geçirdi

    Acı haberi duyup, gelen baba- oğulun yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Şüpheli aranırken suç aleti bulundu

    Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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