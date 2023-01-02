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- Kahramanmaraş'ta baba-oğul verecek meselesinde can verdi
Kahramanmaraş'ta baba-oğul verecek meselesinde can verdi
- 02.01.2023 - 15:34
- Güncelleme : 02.01.2023 - 16:14
Kahramanmaraş'ta, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olan yabancı uyruklu grup dehşet saçtı.
Aralarında husumet olan Suriye uyruklu Ahmet S. ile Alaa Alsaid arasında, tekrardan alacak verecek tartışması çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet S., yanındaki pompalı tüfekle Alaa Alsaid ve oğlu Alaaddin Alsaid ile Hazım Vahit'e ateş edip kaçtı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Alaa Alsaid başından, Alaaddin Alsaid göğsünden ve Hazım Vahit bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Baba-oğul hayatını kaybetti
Alaa Alsaid'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan Alaaddin Alsaid, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yakınları kriz geçirdi
Acı haberi duyup, gelen baba- oğulun yakınları, sinir krizi geçirdi.
Şüpheli aranırken suç aleti bulundu
Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu.
Soruşturma sürüyor
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.