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    Kahramanmaraş'ta baba ve kızının korkunç ölümü ortaya çıktı

    Namus meselesi sebebiyle 1997 yılında tartıştığı kocasını vuran kadın, kızını da 2000 yılında zehirleyerek öldürdü. Kocasını ve kocasını üst üste gömen kadın suçunu itiraf etti.
    • 08.08.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:53
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    Kahramanmaraş'ta baba ve kızının korkunç ölümü ortaya çıktı

    Kahramanmaraş'taki kayıp ihbarı, korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu ve anneannesi H.T.'ye "Annem nerede?" diye sorduğunda "Almanya'ya gitti" yanıtını aldığını, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını söyledi.

    DHA'nın aktardığı bilgiye göre, polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.

    Özel ekiple arama çalışmaları başlatıldı

    İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi.

    Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu ve tekrar kızın ifadesine başvurdu.

    Kahramanmaraş ta baba ve kızının korkunç ölümü ortaya çıktı #1

    Aranan kadının babasının da kaybolduğu belirlendi

    Kayıp olan Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya'ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi.

    Özel ekibin araştırmalarında, Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi.

    Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.

    Namus meselesi yüzünden kocasını vurdu, kızını zehirledi

    Özel ekip, A.T.'nin eşi H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.T., sorgusunda suçunu itiraf etti.

    Kahramanmaraş ta baba ve kızının korkunç ölümü ortaya çıktı #2

    Kızının cesedini fıçıya koyarak babasının üstüne gömdü

    1997'de namus meselesi yüzünden A.T. ile tartıştığını, tartışmanın sonunda kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra 2000 yılında da kızı Z.T.'yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup, eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söyledi.

    Daha sonra eve götürülen H.T., savcı ve polislere kocasıyla kızını gömdüğü yeri gösterdi.

    Kahramanmaraş ta baba ve kızının korkunç ölümü ortaya çıktı #3

    6 kişi gözaltında

    İş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katıldı.

    Tarihi eser arar gibi kazı yapan arkeologlar önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

    Kahramanmaraş ta baba ve kızının korkunç ölümü ortaya çıktı #4


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