Kahramanmaraş'ta baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu Onikişubat ilçesinde 29 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Akrağ serinlemek için girdiği baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu.

DHA

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte baraj göleti kenarına pikniğe giden Ahmed Akrağ, serinlemek için suya girdi.

Akrağ, bir süre sonra yardım istemeye başladı ve ardından gözden kayboldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıçların yaklaşık yarım saatlik arama-kurtarma çalışması sonrasında Ahmed Akrağ'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akrağ'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)