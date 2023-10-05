Kahramanmaraş'ta bir çift çocuklarını uyaran öğretmeni darbetti Kahramanmaraş'ta bir öğretmen, çocuklarına kızdığı gerekçesiyle bir çift tarafından okul önünde darbedildi. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken darbedilen öğretmen, "Raporumuzu aldık, şikayetçi olduk" dedi.

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İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan İlkokulu'nda görev yapan 54 yaşındaki öğretmeni Ferhat Pakdil, iddiaya göre okulda yaramazlık yapan bir öğrenciyi uyardı.

Duruma sinirlenen çocuğun anne ve babası, öğretmenle konuşmak için okul önüne gitti ancak Pakdil'i görür görmez darbetmeye başladı.

Darp sonucu bileği kırılan ve başından darbeler alarak yaralanan öğretmen, bir gün hastanede müşahede altında tutuldu.

Pakdil, kendisini darbeden çift hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bugün benim yerim şu anda burası değildi"

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Pakdil, "Salı günü ders için okula geldim, aracımı park ettim. Şahıslar hemen yukarıda bekliyormuş, tanımıyorum kendilerini. Bir anda önce şahsın eşi darp girişiminde bulundu, kendimi savunayım derken kocası saldırıda bulundu. Kafa bölgeme 4-5 yumruk attı, yere düştüm. Yüzümden kan geldiğini görünce refleks olarak aracıma bindim, 'Hastaneye doğru yola çıkayım' dedim. Müdür yardımcımız geldi ve beraber hastaneye gittik. Raporumuzu aldık, şikayetçi olduk. Bugün benim yerim şu anda burası değildi, ben okulda olacaktım" dedi.

"Şiddetin her türlüsü hiç hoş değil"

Öğretmenlere karşı yapılan şiddeti kınadığını belirten Pakdil, "Biz, bütün problemlerimizi Allah'ın verdiği beyin ve dille çözebiliriz. Yeter ki biz bunları kullanalım. Bunu kullandığımız zaman inanın ne şiddet ne de başka bir şey, şiddetin her türlüsü hiç hoş bir şey değil. Biz bunu konuşarak çözebiliriz. Benim şu an 23 tane öğrencim rezil oldu. Başka sınıflara gittiler, diğer öğretmen arkadaşlarımız ilgileniyor ama onların başında benim olmam gerekiyordu" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)