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    Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü

    Evinin çevresinde oynarken inşaat boşluğuna düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 10:05
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    Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, bir çocuk evinin etrafında oyun oynarken dengesini kaybetti.

    Alanda bulunan inşaat boşluğuna düşen çocuk sıkıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine ekiplere haber verildi.

    Kurtarılmayı bekleyen çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Çocuğun hayati tehlikesinin olmağı öğrenildi.

    Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü #1

    Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü #2

    Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü #3

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