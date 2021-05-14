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- Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü
Kahramanmaraş’ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü
Evinin çevresinde oynarken inşaat boşluğuna düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 14.05.2021 - 10:05
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, bir çocuk evinin etrafında oyun oynarken dengesini kaybetti.
Alanda bulunan inşaat boşluğuna düşen çocuk sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine ekiplere haber verildi.
Kurtarılmayı bekleyen çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin olmağı öğrenildi.