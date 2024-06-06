İHA
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın...
Pazarcık ilçesinde bulunan buğday tarlasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Kısa sürede büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.
Bin dönümlük alan zarar gördü
Buğday tarlasında çıkan yangın bin dönümlük alana zarar verirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
O anlar kamerada
Çıkan yangında alevlere teslim olan tarlanın o anları, bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay sonrası ekiplerin başlattığı inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış