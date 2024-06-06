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Kahramanmaraş'ta buğday tarlası alevlere teslim oldu

Kahramanmaraş'ta buğday tarlası alevlere teslim oldu Henüz bilinmeyen bir nedenle buğday tarlasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangında bin dönümlük alan zarar gördü.