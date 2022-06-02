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- Kahramanmaraş'ta çaldıkları eşyaları internet ilanına koydular
Kahramanmaraş'ta çaldıkları eşyaları internet ilanına koydular
Bağ evinden çaldıkları eşyaları internet ilanına koyarak satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 02.06.2022 - 09:25
- Güncelleme : 02.06.2022 - 09:54
Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesindeki bir bağ evinin sahibi K.Y., eşyalarının çalınması üzerine durumu jandarmaya haber verdi.
Çalıntı eşyaları, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinin ilanında gören ekipler, satış yapan şahsın adresine operasyon düzenledi.
İnternette satılmadan ele geçirildi
Evde çalıntı olduğu belirlenen elektrikli soba, org müzik aleti, su motoru, fritöz, motorlu testere, matkap gibi eşyalar ele geçirildi. Eşyalar K.Y..'ye teslim edildi.
2 gözaltı
İHA'nın haberine göre; internet sitesinde ikinci el eşya alım satımı yapan kişinin beyanı üzerine şüpheliler A.K. ve S.K. gözaltına alındı.