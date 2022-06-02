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    Kahramanmaraş'ta çaldıkları eşyaları internet ilanına koydular

    Bağ evinden çaldıkları eşyaları internet ilanına koyarak satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.06.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:54
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    Kahramanmaraş'ta çaldıkları eşyaları internet ilanına koydular

    Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesindeki bir bağ evinin sahibi K.Y., eşyalarının çalınması üzerine durumu  jandarmaya haber verdi.

    Çalıntı eşyaları, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinin ilanında gören ekipler, satış yapan şahsın adresine operasyon düzenledi.

    İnternette satılmadan ele geçirildi

    Evde çalıntı olduğu belirlenen elektrikli soba, org müzik aleti, su motoru, fritöz, motorlu testere, matkap gibi eşyalar ele geçirildi. Eşyalar K.Y..'ye teslim edildi.

    2 gözaltı

    İHA'nın haberine göre; internet sitesinde ikinci el eşya alım satımı yapan kişinin beyanı üzerine şüpheliler A.K. ve S.K.  gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta çaldıkları eşyaları internet ilanına koydular #1


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