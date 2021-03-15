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    Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar

    Çaldıkları motosiklet ile başka bir motosiklet çalan hırsızlar, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:15
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    Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar

    Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde Serdal A. (24) isimli vatandaş, evinin önüne park ettiği motosikleti sabah yerinde bulamadı.

    Şüpheli olduğu tespit edilen kişiler, Serdal A.’nın motosikleti ile Tekerek Mahallesi'ndeki Abdulsamet D.’ye ait park halinde bulunan motosikleti de çaldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlık ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki kameraları tarayarak geniş çaplı inceleme başlattı.

    Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar #1

    İZLERİ SÜRÜLDÜ

    Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki tüm kameraları inceleme altına alan polis ekipleri, şüphelilerin izini Türkoğlu ilçesine kadar sürdü.

    Çalıntı motosikletler, yoğun çalışmalar neticesinde Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde bulundu.

    Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar #2

    RENGİNİ DEĞİŞTİRDİLER

    Şüpheliler Serkan C. (19) ve Kadir Ç. (19) çalınan motosikletler ile yakalanırken, çaldıkları motosikletin birinin rengini değiştirdiklerini itiraf etti.

    Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar #3

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltına alınan motosiklet hırsızları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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