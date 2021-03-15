Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar

Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosikletle bir motosiklet daha çaldılar

Çaldıkları motosiklet ile başka bir motosiklet çalan hırsızlar, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde Serdal A. (24) isimli vatandaş, evinin önüne park ettiği motosikleti sabah yerinde bulamadı.

Şüpheli olduğu tespit edilen kişiler, Serdal A.’nın motosikleti ile Tekerek Mahallesi'ndeki Abdulsamet D.’ye ait park halinde bulunan motosikleti de çaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlık ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki kameraları tarayarak geniş çaplı inceleme başlattı.

İZLERİ SÜRÜLDÜ

Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki tüm kameraları inceleme altına alan polis ekipleri, şüphelilerin izini Türkoğlu ilçesine kadar sürdü.

Çalıntı motosikletler, yoğun çalışmalar neticesinde Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde bulundu.

RENGİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Şüpheliler Serkan C. (19) ve Kadir Ç. (19) çalınan motosikletler ile yakalanırken, çaldıkları motosikletin birinin rengini değiştirdiklerini itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan motosiklet hırsızları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.