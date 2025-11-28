- Kahramanmaraş'ta çiğ köfteye deterjan kabıyla sos döken esnafa 250 bin TL ceza verildi ve iş yeri kapatıldı.
- Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
- İş yerindeki baraka zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı ve süreç devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi.
Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi.
250 BİN TL CEZA UYGULANDI
Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı.
İŞLETME AMACIYLA KURULAN BARAKA KALDIRILDI
Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.
Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.