Petrol
89.08
1.23%
Euro
18.1763
-0.35%
Dolar
18.2421
0.15%
Altın
1.001
-0.56%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
352.250
1.30%
BTXN Coin
4.95
2.48%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kahramanmaraş'ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
    • 08.09.2022 - 19:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti

    Akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

    Kahramanmaraş ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti #1

    Kahramanmaraş ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti #2

    Kahramanmaraş ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti #3

    Kahramanmaraş ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti #4

    Kahramanmaraş ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti #5

    Kahramanmaraş ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti #6


    İlginizi Çekebilir

    Isparta’da, hamile kadını öldüren şahıs: Bir erkeğe dikkatli baktı
    3. Sayfa

    Isparta’da, hamile kadını öldüren şahıs: Bir erkeğe dikkatli baktı

    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu
    Ekonomi

    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir