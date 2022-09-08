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- Kahramanmaraş'ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta çıkan arazi kavgası 3 kişi hayatını kaybetti
- 08.09.2022 - 19:03
Akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
3 kişi hayatını kaybetti
Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.