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    Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu

    Bölgedeki binanın damına çıkan çıkan çocukların oyunu yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer evlere sıçramadan alevleri söndürdü. Can kaybı yaşanmadı.
    • 12.10.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:47
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    Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu

    Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evin damı alevlere teslim oldu.

    Çocuklar, oyun oynamak için müstakil binanın damına çıktı. Burada bir süre oynayan çocuklar, yakıcı maddelere yöneldi.

    Eşyalar kısa sürede tutuştu

    Bir anda yangının başlamasıyla alevler damda bulunan eşyalara sıçradı. Kısa süre içerisinde tutuşan eşyalar, çevredekiler tarafından fark edildi.

    Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu #1

    Kontrol altına alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu VİDEO

    Can kaybı yaşanmadı

    İHA'nın aktarımına göre; diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere adeta su serpti.

    Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu #2

    Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu #3


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