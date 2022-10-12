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Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu

Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu

Bölgedeki binanın damına çıkan çıkan çocukların oyunu yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer evlere sıçramadan alevleri söndürdü. Can kaybı yaşanmadı.