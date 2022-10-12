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- Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu
Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu
Bölgedeki binanın damına çıkan çıkan çocukların oyunu yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer evlere sıçramadan alevleri söndürdü. Can kaybı yaşanmadı.
- 12.10.2022 - 17:39
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:47
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evin damı alevlere teslim oldu.
Çocuklar, oyun oynamak için müstakil binanın damına çıktı. Burada bir süre oynayan çocuklar, yakıcı maddelere yöneldi.
Eşyalar kısa sürede tutuştu
Bir anda yangının başlamasıyla alevler damda bulunan eşyalara sıçradı. Kısa süre içerisinde tutuşan eşyalar, çevredekiler tarafından fark edildi.
Kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Kahramanmaraş’ta çocukların oyunu yangınla son buldu VİDEO
Can kaybı yaşanmadı
İHA'nın aktarımına göre; diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere adeta su serpti.