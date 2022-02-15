Kahramanmaraş'ta çuval istediği fırının baskülünü çaldı

Fırından aldığı çuval ile aynı iş yerine gece yarısı gelip, baskül çalan 66 yaşındaki Yusuf Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir lahmacun fırınına gelen yaşlı adam çalışanlardan bir çuval istedi.

GÜNDÜZ ÇUVAL İSTEYİP, GECE BASKÜL ÇALDI

Çuvalı alan adam gece iş yerinin ardiye bölümüne gelerek içerdeki baskülü çuvala koyup çaldı.

GÖZALTINA ALINDI

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, zanlının 66 yaşındaki Yusuf Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BİZDEN ALMIŞ OLDUĞU ÇUVALLA İŞ YERİMİZİ SOYDU"

Lahmacun fırınının sahibi Ferahi Solak, "Yaşlı bir amca 65-70 yaşlarında bizden çuval almıştı. İşin ilginç tarafı bizden almış olduğu çuval ile geldi iş yerimizde bizi soydu. Ambarda bulunan baskülümüzü aldı. Daha sonra ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı." dedi.