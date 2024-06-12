Kahramanmaraş'ta deprem öncesi yıkamaya bırakılan halıları almaya gelen olmadı Depremlerden önce halılarını yıkamacıya teslim eden vatandaşlar hayatını kaybedince, yıkamacıdaki 60 adet halı sahipsiz kaldı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi halılarını yıkamacıya teslim eden vatandaşların bazıları gidip emanetlerini aldı, 20 kişinin halısını ise alan olmadı...

Halıların sahiplerinin depremde hayatını kaybettiğini tahmin eden Zülfikar Çırak, sahipleri ya da yakınları çıkmazsa halıları garibanlara dağıtacağını söyledi.

"Kapı numarasına kadar var ama...."

Üzücü olayı anlatan Çırak, “6 Şubat depreminden önce aldığımız 20 kadar müşterimizin 60 halısı hala bekliyor burada. Ulaştıklarımızın yakınlarına teslim ettik hala ulaşamadıklarımız var. Şu anda müşterilerimize ait 60 halımız var. Bize telefon numarası, ev adresi ve kapı numarasına kadar kayıtlı olup ama ulaşamadık.

"Garibanlara dağıtacağız"

Yakınları bize ulaşıp veya bizim arayıp tanıdıklarımız da oluyor, onlara teslim ettiklerimiz de oldu. Halıların üzerlerinde isimleri yazıyor, kaç adet olduğu da yazıyor. Biz halıları bir süre daha saklamayı düşünüyoruz, çıkarsa yakın eş dost onlara teslim edebiliriz. Hiç çıkmazsa ikinci senenin sonuna doğru gariban insanlara dağıtmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)