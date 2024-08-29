Kahramanmaraş'ta depremde beton blokları oynayan tünel, yeniden trafiğe kapatıldı 2881 metre uzunluğundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin, beton bloklarında oynama meydana gelirken, bölgeye ekipler gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Edebiyat Yolu bölümündeki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin 6 Şubat depremlerinde blokları yerinden oynadı.

Akabinde yapılan incelemede tavandaki beton bloklarında oynama meydana gelen ancak yapılan inceleme sonrası trafiğe bir engelinin olmadığı belirlenen tünel, yeniden trafiğe kapatıldı.

Bölgeye Karayolları Genel Müdürlüğü’nce inceleme yapmak üzere teknik ekip gönderildi.

"RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Ekipler tünelde incelemelerini sürdürürken, trafik akışı da eski güzergah Püren Geçidi’ne yönlendirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtirken, tünelin trafiğe ne zaman açılacağının henüz belli olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, “6 Şubat depremlerinde de beton bloklarda oynama meydana gelmişti. O dönem incelenmiş ve bir engel teşkil etmediği için trafiğe devam edilmişti ancak dün beton bloklarda yine oynama olduğu bilgisi geldi.

Bu oynamaların, depremlerde yaşananların devamın olup olmadığını bilemiyoruz. İnceleme ve tespit için teknik elemanlar istendi. Ankara’dan ekipler geldi ve şu anda tünelde inceleme yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre hareket edeceğiz” dedi.

2020’DE AÇILDI

4,6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu 7 Kasım 2020’de açılmıştı.

11 çift tüplü, 2 viyadük ve 3 köprünün de yer aldığı yolun bir bölümü, Edebiyat Yolu olarak belirlenmiş ve güzergahtaki tünellere de Türk edebiyatının önemli isimleri olan Kahramanmaraşlı Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)