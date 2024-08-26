Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde kent merkezine doğru giden Mehmet Doğan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Doğan traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aracın altından çıkarılan Mehmet Doğan’ın cenazesi, yapılan incele sonrası Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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